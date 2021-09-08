2021/09/08 | 10:33 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الــنـزاهــة تـضبـط مسؤولا وحـالات رشــوة وتــلاعـــب في الديوانية وديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/08 | 10:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الــنـزاهــة تـضبـط مسؤولا وحـالات رشــوة وتــلاعـــب في الديوانية وديالى) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الــنـزاهــة تـضبـط مسؤولا وحـالات رشــوة وتــلاعـــب في الديوانية وديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).