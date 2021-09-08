2021/09/08 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الــنـزاهــة تـضبـط حـالات رشــوة وتــلاعـــب في الديوانية وديالى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الــنـزاهــة تـضبـط حـالات رشــوة وتــلاعـــب في الديوانية وديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الــنـزاهــة تـضبـط حـالات رشــوة وتــلاعـــب في الديوانية وديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).