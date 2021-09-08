2021/09/08 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القضاء يحدد عقوبة شهادة الزور ويؤكد: قد تتضاعف بحسب آثارها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يحدد عقوبة شهادة الزور ويؤكد: قد تتضاعف بحسب آثارها) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يحدد عقوبة شهادة الزور ويؤكد: قد تتضاعف بحسب آثارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).