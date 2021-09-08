القضاء يوقف قراراً لمجلس الوزراء ويعده باطلاً من الناحية الدستورية

2021/09/08 | 10:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت المحكمة الاتحادية، اليوم الأربعاء، حسمها لجميع الدعاوى المقدمة امامها لشهر آب الماضي، مشيرة الى حسمها 9 دعاوى في هذا الشهر من بينها إيقاف تنفيذ احد قرارات مجلس الوزراء لحين حسم الدعوى.

وقالت الصحيفة الرسمية لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الدستور لم يشر الى صلاحية مجلس الوزراء بممارسة أي دور اختصاص في موضوعات دخلت حيز اختصاصات مجلس النواب".

وعدت المحكمة ، ان "طعن مجلس الوزراء بسب ترشيح رئيس الجامعة العراقية دون ان يفصل مجلس النواب الموضوع يعد باطلا من الناحية الدستورية".

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