مفوضية الانتخابات تعلن إتلاف البطاقات قصيرة الأمد

2021/09/08 | 10:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، اليوم الأربعاء، إتلاف البطاقات قصيرة الأمد، بحضور فريق من الأمم المتحدة.وذكرت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انها “قامت بإتلاف البطاقات القصيرة الأمد بحضور فريق من الأمم المتحدة”.وأوضحت، ان “هذه البطاقات للذين حدَّثوا بياناتهم ولم يراجعوا لتسلّمها منذ 2013”.

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