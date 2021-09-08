هذه كمية البيض المناسبة لصحة القلب التي يمكن تناولها أسبوعيا

2021/09/08 | 10:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعاتيعتبر البيض من المنتجات الغذائية التي عادة ما تستأثر بحيّز هام من نقاشات خبراء التغذية، حيث تتباين الآراء بين فوائده وآثاره الجانبية.فما كمية البيض المناسبة لصحة القلب التي يمكن تناولها أسبوعيا؟وفي هذا التقرير الذي نشرته صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، قالت الكاتبة باتريسيا ماتاي، إن البيض يعتبر موضوع أبحاث علمية منذ عقود، ويشار إليه …

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