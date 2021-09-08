مفوضية الانتخابات تتلف البطاقات قصيرة الامد

2021/09/08 | 10:37 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إتلاف البطاقات القصيرة الأمد بحضور فريق الأمم المتحدة.

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