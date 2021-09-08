انخفاض أسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية لهذا اليوم

2021/09/08 | 11:21 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تنشر “الايام نيوز” أسعار صرف الدولار في البورصة المحلية ليوم الأربعاء، (8 أيلول 2021)، بحسب رصد مختصين.بغداد – بورصة الكفاح 147,400 ….السعر في اغلب صيرفات بغداد شراء 147,000 بيع 147,750 —————————————— اربيل – بورصة 147,550 —————————— البصرة -بورصة 147,450 ——————————— السليمانية -بورصة 147,600 0 Facebook 0 Twitter 0 Facebook-messenger 0 Viber 0 […]

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