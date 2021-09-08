القائد العام يوفد فريقًا أمنيًا رفيعًا إلى كركوك

2021/09/08 | 11:23 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأربعاء، وصول فريق أمني رفيع إلى محافظة كركوك برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد، على خلفية الهجوم الدامي الذي شهدته المحافظة.

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وقال رسول في بيان، 8 أيلول/سبتمبر، أنّ "الوفد ضم أيضًا رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد الأمير رشيد يار الله، ومستشار القائد العام للقوات المسلحة عرفان الحيالي، ونائب قائد العمليات المشتركة وقيادات في وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي، وعددًا من القيادات العسكرية".

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وأضاف، أنّ "المحافظ أركان سعيد الجبوري وقائد المقر المتقدم الفريق ركن علي جاسم الفريجي وأبو رضا النجار قائد محور الشمال للحشد الشعبي ومعاون قائد العمليات آمر اللواء 16 للحشد الشعبي وقائد شرطة كركوك وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، كانت في استقبال الوفد".

وأوضح رسول، أنّ "وزير الدفاع والوفد المرافق له سيبحث تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وقرارات المجلس الوزاري للأمن الوطني بعد حادثة استهداف واستشهاد وإصابة عدد من أفراد الشرطة الاتحادية جنوبي محافظة كركوك".

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