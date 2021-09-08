2021/09/08 | 11:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت السفارة الاميركية في العاصمة بغداد، الاربعاء، انها ستطلق صافرات الانذار صباح اليوم.

وذكر السفارة في بيان، تلقى NRT عربية نسخة منه، (8 ايلول 2021)، انه "سوف تنطلق صافرات الانذار المبكر في مجمع السفارة الامريكية في بغداد صباح اليوم (الساعة 11:00) لغرض الفحص التجريبي.



سوف يستغرق الفحص (5-10) دقائق.



للتفضل بالعلم والاطلاع".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفارة الاميركية في بغداد تطلق تحذيرا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفارة الاميركية في بغداد تطلق تحذيرا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).