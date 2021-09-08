ملف 'حساس' يدفع مسؤولين عراقيين كبار إلى زيارة كركوك

2021/09/08 | 11:27 - المصدر: NRT عربية

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اكد معاون قائد شرطة كركوك اللواء علي مطشر، الاربعاء، وصول وفد أمني رفيع المستوى الى المحافظة.

وذكر مطشر لـ NRT عربية، عربية، (8 ايلول 2021)، انه "بحسب المعلومات الوفد برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد ويرافقه رئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يار الله والمستشار العسكري لرئيس الوزراء عرفان الحيالي، فضلا عن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري".

وأضاف، ان "الزيارة تهدف لمتابعة الوضع الامني، خاصة بعد احداث منطقة الرشاد التي راح ضحيتها عدد من منتسبي الشرطة الاتحادية و العملية الامنية التي نفذتها القوات الامنية بالقرب من ناحية التون كوبري والتي أدت الي مقتل مفرزة كاملة من عناصر داعش كانت تروم لشن هجمات على المحافظة".

واوضح مطشر، ان "الزيارات الامنية الرفيعة المستوى مستمرة الى المحافظة، و الغاية منها الاطلاع على الإجراءات التي تنفذها القوات الامنية في مختلف مناطق كركوك".

N.A

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