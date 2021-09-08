الامم المتحدة ترفض دعوة منظمات لتأجيل مؤتمر الأطراف للمناخ

2021/09/08 | 11:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت الأمم المتحدة تأجيل مؤتمر الأطراف “كوب 26” المقرر عقده في تشرين الثاني/نوفمبر في غلاسكو، كما طلبت منظمات غير حكومية تعتقد أن قمة المناخ هذه لن تكون “عادلة وشاملة” نظرا إلى التفاوتات في معدلات التحصين والحجر الصحي المكلف.ودعت منظمات … Readmore

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