المحكمة الاتحادية تعلن حسمها لجميع القضايا المقدمة امامها في شهر آب الماضي

2021/09/08 | 11:31 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت المحكمة الاتحادية العليا، الأربعاء، حسمها لجميع الدعاوى المقدمة امامها لشهر آب الماضي، مشيرة الى حسمها 9 دعاوى في هذا الشهر من بينها إيقاف تنفيذ احد قرارات مجلس الوزراء لحين حسم الدعوى.وبحسب تقرير لصحيفة الرسمية لمجلس القضاء الأعلى، أن “الدستور لم يشر الى صلاحية مجلس الوزراء بممارسة أي دور اختصاص في موضوعات دخلت …

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