وفد أمني رفيع في كركوك لتنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة

2021/09/08 | 11:34 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الاربعاء، عن وصول وفد برئاسة وزير الدفاع جمعة عناد، الى محافظة كركوك، للإطلاع على الأوضاع الأمنية في المحافظة.

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وذكر رسول في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (8 ايلول 2021)، انه "حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبهدف الإطلاع ميدانياً على الأوضاع الأمنية في محافظة كركوك، وصل صباح اليوم، وفد أمني رفيع المستوى ضم وزير الدفاع جمعة عناد، ورئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير رشيد يار الله، ومستشار القائد العام للقوات المسلحة عرفان الحيالي ، ونائب قائد العمليات المشتركة وقيادات في وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي ، وعددا من القيادات العسكرية".

واضاف البيان انه "كان في استقبال الوفد محافظة كركوك اركان سعيد الجبوري وقائد المقر المتقدم الفريق ركن علي جاسم الفريجي وابو رضا النجار قائد محور الشمال للحشد الشعبي ومعاون قائد العمليات امر اللواء 16 للحشد الشعبـــي وقائد شرطة كركوك وعدد من القيادات الامنية بالمحافظة".

واشار البيان الى ان "الوزير والوفد المرافق له سيبحث تنفيذ توجيهات القائد العام للقوات المسلحة ، وقرارات المجلس الوزاري للامن الوطني بعد حادثة استهداف واستشهاد واصابة عدد من افراد الشرطة الاتحادية جنوبي محافظة كركوك".

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