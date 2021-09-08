مورفي: صلاح أفضل بديل لمبابي في سان جرمان

2021/09/08 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد لاعب خط وسط ليفربول السابق داني مورفي، أن الدولي المصري محمد صلاح، هو اللاعب الوحيد الذي يمكنه أن يحل مكان كيليان مبابي في باريس سان جرمان.

وقال داني مورفي في مقابلة مع موقع توك سبورت، إن "محمد صلاح ليس من النوع الذي سيبدأ بالمطالبة بضعف ما يكسبه أي شخص آخر في باريس سان جرمان.



سأكون مندهشا للغاية إذا كان هذا هو الحال".

وأضاف "إذا رحل كيليان مبابي الصيف المقبل، فسيرغب باريس سان جرمان باستبدال اللاعب بنجم يمكنه تسجيل الأهداف، ليس هناك الكثير أفضل من صلاح لهذه المهمة".

وأعرب عن أمله بـ "أن لا يكون صلاح راغبا في الانتقال من ليفربول إلى سان جرمان.



لو كنت مكانه لما اتخذت مثل هذا القرار".

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