مقتل وإصابة 4 مدنيين بهجوم مسلح استهدف مركبة شرق بعقوبة

2021/09/08 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ديالى

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بمقتل وإصابة 4 مدنيين بهجوم مسلح استهدف مركبة شرق بعقوبة.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "ثلاثة مدنيين قتلوا وأصيب اخر بهجوم مسلح استهدف مركبة على طريق مندلي- بلدروز شرق بعقوبة".

وأضاف ان "الاجهزة الأمنية فتحت تحقيقا فوريا لمعرفة دوافع الحادث".

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