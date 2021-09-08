افتتاح بناية الدفاع المدني في قضاء الهندية

2021/09/08 | 11:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرية الدفاع المدني لها الدور الكبير في الحفاظ على ارواح المواطنين من اي حوادث او عوارض.

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