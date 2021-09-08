قراء مقتضبة في نص الحوار المفتوح للرفيق رزكار عقراوي - عذري مازغ

2021/09/08 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ من الناحية النظرية فمفهوم اليسار الإلكتروني ليس بالضرورة يسار افتراضي وهذا ربما ما يجب أن نميزه حين يطرح الرفيق رزكار مفهوم اليسار الإلكتروني..أفضل تسمية اليسار الجديد او اليسار المعاصر أو النيويسار للأسباب التالية التي حاول النص الإجابة عنها بتفصيل مطول ربما أفقدته خاصية التأمل، لكن مع ذلك يقوم على نقض لما هو داخل اليسار بشكل عام في عالمنا من حيث هو يسار يتمتع بنوم سريري.تتشابه أحزاب ......





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