2021/09/08 | 11:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف نقيب الصيادلة مصطفى محمد امين، اليوم الأربعاء، عن تسليم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، مقترحين يتعلقان بتخفيض التسعيرة الدوائية والوصفة الالكترونية.وقال أمين للوكالة الرسمية، وتابعه “المركز الخبري الوطني”، إن “هناك […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يتسلم ملفًا بشأن الوصفة الالكترونية والتسعيرة الدوائية المركز الخبري الوطني.

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