2021/09/08 | 11:52 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاي العم درويش يذوب الفوارق بين العراقيين والإيرانيين ويقبل الدفع بكلتا العملتين - عاجل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/08 | 11:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاي العم درويش يذوب الفوارق بين العراقيين والإيرانيين ويقبل الدفع بكلتا العملتين - عاجل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاي العم درويش يذوب الفوارق بين العراقيين والإيرانيين ويقبل الدفع بكلتا العملتين - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).