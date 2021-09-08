بلدية العمارة توجّه دعوة للباعة المتجولين وأصحاب البسطات

2021/09/08 | 11:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان ـ واع ـ شذى السوداني

أعلنت بلدية العمارة، اليوم الأربعاء، عن حملة واسعة لإزالة التجاوزات في مختلف مناطق المدينة، فيما وجهت دعوة للباعة المتجولين وأصحاب البسطات.

وقال مدير بلدية العمارة نورس عبدالرضا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحملة تهدف لرفع التجاوزات على الارصفة والجزرات الوسطية في مركز مدينة العمارة"، مشيراً الى أنه "تمت المباشرة بإزالة التجاوزات في منطقة أبو رمانة ،وكذلك في الطريق الحولي ،وكورنيش السراي ومناطق أخرى".

وأكد عبد الرضا "استمرار الحملة لرفع التجاوزات كافة"، داعياً "الباعة المتجولين وأصحاب البسطات الى رفع عرباتهم بعد انتهاء عملهم وبخلاف ذلك تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

واطلق رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في 11 آب الماضي، حملة لرفع التجاوزات في جميع أنحاء العراق تحمل اسم الخفاجي.

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