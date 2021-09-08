2021/09/08 | 11:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أصدرت الخطوط الجوية العراقية، تعليمات جديدة حول تعليمات دخول المرضى إلى الأردن.

قناتنا على تلغرام..



تغطيات مُحايدة بأقلام حرّة

وقالت الخطوط في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "على وكلاء ومسافري الخطوط العراقية الانتباه إلى التسهيلات الجديدة بدخول المرضى إلى المملكة الأردنية الهاشمية دون الحصول على سمة دخول، يشمل المرضى الذين زارو الأردن سابقًا لأغراض العلاج ويرغبون بالسفر لإجراءت طبية أخرى، كذلك يسمح للرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والأطفال دون 15 عامًا من الدخول دون سمة دخول".

اقرأ/ي أيضًا:

الخطوط الجوية العراقية تعلن تشغيل "الطائرة الأكبر"

الخطوط الجوية تحدد موعد استئناف الرحلات إلى الهند

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("دون سمة دخول".. تعليمات جديدة بشأن دخول المرضى إلى الأردن) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("دون سمة دخول".. تعليمات جديدة بشأن دخول المرضى إلى الأردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).