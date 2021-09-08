الانقلابيون في غينيا يفرجون عن مساجين معارضين لنظام ألفا كوندي

2021/09/08 | 11:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مختار باه أفرج الانقلابيون الذين أطاحوا الرئيس الغيني ألفا كوندي عن عشرات المساجين المعارضين الثلاثاء، وذلك عشية قمة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا حول التطورات في هذا البلد.وأكد الضباط الذين يقودهم اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا في بياناتهم الأخيرة … Readmore

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