مراسل CNN يصف اللحظات التي ضرب فيها زلزال بقوة 7 درجات المكسيك

2021/09/08 | 12:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب زلزال قوي جنوب غرب المكسيك في وقت متأخر، الثلاثاء، وقالت هيئة المسح الجيولوجي بالولايات المتحدة إن الزلزال الذي بلغت قوته 7.0 درجات وقع على بعد 2.5 ميلاً إلى الشمال الشرقي من لوس أورغانوس دي سان أوغستين.تقرير مراسل CNN رافائيل رومو ينقل لكم المشهد.

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