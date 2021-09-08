هل تتناول المسكنات بشكل يومي؟ توقف عن ذلك لهذا السبب

2021/09/08 | 12:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قد تكون مسكنات الألم جزءاً من الحياة اليومية لبعض الأشخاص، ولكن، هل هي غير مضرة كما يعتقد البعض؟ ويعتقد البعض أن المسكنات غير مضرة، ولكن أوضّح مجلس الصحة الخليجي الحقيقة وراء هذه الإشاعة من خلال مقطع فيديو نشره عبر "تويتر".

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