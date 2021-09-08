السفارة الأمريكية في بغداد تصدر تنويها حول إطلاق صافرات الانذار

2021/09/08 | 12:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، الاربعاء، تنويها حول انطلاق صافرات انذار صباح اليوم.وذكرت السفارة في بيان، “وصل “النور نيوز” نسخة منه:”سوف تنطلق صافرات الانذار المبكر في مجمع السفارة الامريكية في بغداد صباح اليوم (الساعة 11:00) لغرض الفحص التجريبي”.واضافت، أن “ذلك سوف يستغرق الفحص (5-10) دقائق”.

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