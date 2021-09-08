2021/09/08 | 12:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني وجهت بلدية العمارة، اليوم الأربعاء، دعوة إلى الباعة المتجولين وأصحاب البسطات، فيما يخص الحملة الواسعة التي أطلقتها لإزالة التجاوزات في مختلف مناطق المدينة.وقال مدير بلدية العمارة نورس عبدالرضا حديث صحافي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دعوة “عاجلة” للباعة المتجولين وأصحاب البسطات في ميسان المركز الخبري الوطني.

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