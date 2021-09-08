أمريكا تجمع حلفاءها في ألمانيا بعد إعلان حكومة طالبان

2021/09/08 | 12:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في ألمانيا الأربعاء، مع شركائه من عشرين بلداً تأثر بالانسحاب من أفغانستان، بعد إعلان الحكومة الأفغانية الجديدة الثلاثاء.

وغادر الوزير الامريكي قطر، لزيارة قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، التي تستضيف مؤقتاً آلاف الأفغان الذين ينتظرون التوجه إلى الولايات المتحدة، وفق وزارة الخارجية.

وسيلتقي بلينكن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في رامشتاين حيث سيترأس معه اجتماعاً افتراضياً لوزراء من عشرين بلداً حول طريقة المضي قدماً في أفغانستان.

ومن المرجح أن تسعى الولايات المتحدة في الاجتماع، إلى تعزيز النداءات الدولية لطالبان للوفاء بالتزامها والسماح للأفغان بالرحيل بحرية إذا رغبوا في ذلك.

وقد تساعد المحادثات أيضاً في تنسيق طريقة التعامل مع الحكومة المؤقتة التي أعلنت الثلاثاء، دون نساء أو أعضاء من غير طالبان، وفي ظل وزير داخلية مطلوب من الولايات المتحدة بتهمة الإرهاب.

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها من التشكيلة الحكومية لكنها “ستحكم عليها بناءً على أفعالها”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “لاحظنا أن قائمة الأسماء المعلنة تتكون حصراً من أفراد من طالبان أو شركاء مقربين منها، كما انها لا تضم نساء، ونحن نشعر بالقلق من الانتماءات وسجلات بعض الأفراد”.

وأضاف “نتفهم أن طالبان قدمت هذه التشكيلة على أنها حكومة انتقالية، ومع ذلك، سنحكم عليها من خلال أفعالها وليس أقوالها”.

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