القبض على ١١ متهماً من طرفي مشاجرة في مدينة الصدر

2021/09/08 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القبض على 11 متهماً من طرفي مشاجرة حدثت في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.وذكرت الخلية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انه "بهدف بسط الأمن والاستقرار في جميع مناطق العاصمة والعمل على الحد من النزاعات العشائرية ومحاسبة كل من تسول له نفسه العبث بالأمن، تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد من القاء القبض على ١١ متهماً من طرفي المشاجرة التي حصلت في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

وأضافت: "كما تمكنت القوات الأمنية أيضاً من ضبط ٣ بنادق نوع كلاشنكوف واخرى نوع برنو و٣ مسدسات، فضلا عن ناظور، وعجلة نوع سايبا كانت تحمل السلاح، وقد اتخذت بحق الملقى القبض عليهم الإجراءات القانونية اللازمة، والتعامل مع الأسلحة المضبوطة وفقاً للسياقات".

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