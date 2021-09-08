الناطق باسم القائد العام: القبض على 16 إرهابياً في 3 محافظات

2021/09/08 | 12:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - العراق

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الأربعاء، اعتقال 16 إرهابياً في 3 محافظات مختلفة.

وقال رسول في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه إنه " جهاز مُكافحة الإرهاب يواصل سلسلة إنتصاراته على بقايا داعـش في البلاد فبعد قتل مفرزة كاملة من الإرهابيين يوم أمس في محافظة كركوك، تمكن أبطال الجهاز هذا اليوم من إلقاء القبض على ٨ إرهابيين في مناطق مختلفة إستندت على معلومات استخبارية دقيقة".

وأضاف ان "ابطال الجهاز ابتدأ عملياته في العاصمة بغداد بقضاء الطارمية وناحية الرضوانية والتي أسفرت عن إلقاء القبض على ٤ من الإرهابيين التكفيرين".

وأوضح ان "الجهاز باشر بواجب بمُحافظة الأنبار داخل أقضية الفلوجة و هيت والكرمة، اسفر عن اعتقال 4 من عناصر داعش الإرهابية"، مؤكداً أن "جهاز مُكافحة الإرهاب هو رأس الرُمح بمواجهة التنظيمات الإرهابية والفكر والمُتطرف وأن رجاله هُم الذراع القوية المُخلصة للشعب والسيد القائد العام للقوات المُسلحة".

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