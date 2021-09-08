2021/09/08 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نظم عدد من أصحاب المخابز والأفران في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية على ارتفاع أسعار الطحين في المحافظة.وقال عدد من المنظمين للوقفة في حديث تابعه، “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تظاهرات في ذي قار ضد “مؤامرة” الطحين المركز الخبري الوطني.

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