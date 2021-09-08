الفنان راغب علامة يغرد عن تشكيل الحكومة اللبنانية ..كلهم كذابين

2021/09/08 | 12:08 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

غرد الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "بموضوع تشكيل الحكومة انا شخصيًا بقول انهم كلهم كذابين ! وعم يضحكوا علينا ويستفيدوا من فرق سعر الدولار بين في حكومة أو ما في حكومة ! انشالله بكون غلطان ! لكن عندي كل الثقة ان موضوع تشكيلها ينتظر قرار دولي وليس محلي"....

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