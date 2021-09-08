78 قتيلا في معارك جديدة حول مأرب بشمال اليمن

2021/09/08 | 12:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 78 مقاتلا من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في معارك جديدة حول مدينة مأرب الاستراتيجية في شمال اليمن، حسبما أفادت الأربعاء مصادر عسكرية.

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