أهم ألافلام التي تأثرت بالهجمات الإرهابية في الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001 - علي المسعود

2021/09/08 | 12:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود في يوم الثلاثاء الواقع في 11 سبتمبر/ أيلول من عام 2001 استولى مجموعة من ألارهابيين على طائرات ركاب أمريكية وصدموا بها ناطحتي سحاب في نيويورك مما أسفرعن مقتل آلاف الأشخاص ولا يزال الهجوم أحد أكثر الأحداث درامية ورعباً في القرن الحادي والعشرين ليس فقط بالنسبة الأمريكيين ولكن بالنسبة للعالم برمته .



بلغ اجمالي عدد ضحايا الهجمات 2977 شخصاً (باستثناء الخاطفين التسعة عشر) سقط معظمهم في نيويورك ، وقتل جم ......





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