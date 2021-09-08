«مدن» تلفت الانظار خلال مشاركتها في معرض اربيل الدولي للاستثمار والعقارات

2021/09/08 | 12:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

جذب جناح شركة «مدن» للتطوير العقاري، انظار المشاركين في معرض اربيل الدولي للاستثمار والعقارات.

وحضر المعرض محافظ اربيل ورئيس هيئة استثمار المحافظة ووزير المالية ووزير الكهرباء ووزير الاستثمار في اقليم كردستان ومدير تطوير الاعمال في شركة مدن للتطوير العقاري.

شارك في المعرض اكثر من 150 شركة وعالمية منها شركات عملاقة تعمل على تطوير عدد من المشاريع السكنية في المحافظات العراقية وتميزت "مدن" للتطوير العقاري، احد شركات مجموعة الحنظل الدولية، عبر تقديمها عروضاً لمشاريعها خلال المعرض.

وحاز جناح الشركة، على اهتمام بالغ من الزوار والصحافة والاعلام لتميزه بمشاريعه ولتقديمه حلولاً ريادية للسكن ضمن تجمعات سكنية كبيرة ومخدومة ذات طابع يتميز بالحفاظ على تقاليد المجتمع العراقي وملبي لمتطلبات العائلة العراقية.

وتستمر فعاليات المعرض لمدة اربعة ايام، أي لغاية يوم الجمعة 10 ايلول 2021.

واستقبل جناح مدن في المعرض ما لا يقل عن 340 زائراً بالاضافة الى 10 شركات.

واجرى القائمون على شركة "مدن" زيارات لعدد من الاجنحة التابعة لشركات اخرى بهدف تبادل الخبرات والتحضير لاجتماعات ثنائية تعقد في الايام المقبلة.

وقدم مدير التطوير في الشركة، درع مجموعة الحنظل الدولية الى رئيس هيئة استثمار اربيل محمد شكري.

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