2021/09/08 | 12:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجهت المفوّضية العليا المستقلّة للانتخابات، الأربعاء، دعوة للمتقدمين إلى العمل بوظيفة موظّف اقتراع.ودعت المفوّضية، في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “المتقدّمين للعمل بوظيفة (موظّف اقتراع) الذين ظهرت أسماؤهم في قوائم الاحتياط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية الانتخابات تدعو هذه الفئة لمراجعة مراكز التسجيل المركز الخبري الوطني.

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