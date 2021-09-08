2021/09/08 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت محكمة استئناف صلاح الدين حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مجرم اشترك بقتل ثمانية أشخاص في قرية البو دور العام الماضي.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان, أن المجرم اعترف باشتراكه مع باقي أفراد مجموعته الإرهابية بقتل 8 أشخاص من قرية البو دور انتقاما منهم لسجن شقيقته الإرهابية, وأضاف أن المجموعة الإرهابية كانت ترتدي الزي الخاص بالحشد من اجل إلصاق التهمة بهم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإعدام شنقا بحق مدان قتل 8 أشخاص في صلاح الدين العام الماضي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإعدام شنقا بحق مدان قتل 8 أشخاص في صلاح الدين العام الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).