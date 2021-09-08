مفوضية الانتخابات تتلف البطاقات قصيرة الأمد بحضور الأمم المتحدة

2021/09/08 | 12:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مفوضية الانتخابات، الأربعاء، عن إتلاف البطاقات قصيرة الأمد بحضور الأمم المتحدة.

وذكرت المفوضية في بيان أنه تمَّ إتلاف البطاقات القصيرة الأمد والعائدة للذين حدَّثوا بياناتهم ولم يراجعوا لتسلّمها منذ عام الفين وثلاثة عشر.

وكانت المفوضية أعلنت قبل شهور انها وزعت نحو خمسة ملايين بطاقة قصيرة الأمد.

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