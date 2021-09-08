مكافحة الارهاب: الإطاحة بـ16 “إرهابيا” في ثلاث محافظات

2021/09/08 | 12:54 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء قوات خاصة يحيى رسول، اليوم الأربعاء، أن جهاز مُكافحة الإرهاب ألقى القبض على 4 “إرهابيين” في بغداد، و8 في كركوك، وأربعة آخرين في الأنبار.وقال رسول في بيان، إنه “بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، يواصل جهاز مُكافحة الإرهاب سلسلة انتصاراته على بقايا داعـش في […]

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