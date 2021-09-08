"أرامكو السعودية" توسّع برنامج الاستثمارات الصناعية.. وتوقيع 22 مذكرة تفاهم واتفاقية مشروع مشترك

2021/09/08 | 13:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت "أرامكو السعودية" على 22 مذكرة تفاهم واتفاقية مشروع مشترك في اطار توسعها في برنامج الاستثمارات الصناعية "نماءات أرامكو ".

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