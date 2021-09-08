القبض على 11 متهماً بجريمة الدكة العشائرية وضبط أسلحة متنوعة في مدينة الصدر

2021/09/08 | 13:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادالقي القبض على 11 متهمآ بجريمة الدكة العشائرية، فيما تم ضبط اسلحة متنوعة في مدينة الصدر، وفق ماافادت به خلية الإعلام الامني.وذكر بيان للخلية وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من القاء القبض على ١١ متهماً من طرفي المشاجرة التي حصلت في مدينة الصدر شرقي العاصمة …

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