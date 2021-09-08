مدرب الجليل الأردني يشن هجوماً لاذعاً: لاعبو المنتخب العراقي “اكسباير”

2021/09/08 | 13:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شن المدرب العراقي المحترف في نادي الجليل الناشط بالدوري الاردني الممتاز لكرة القدم الكابتن جبار حميد، يوم الأربعاء، هجوماً لاذعاً على لاعبي المنتخب العراقي بعد الخسارة الثقيلة امس أمام إيران.وقال حميد، […]

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