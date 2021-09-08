الشابندر: الاطراف التي فشلت بتأجيل الإنتخابات تفتعل الأسباب للتشكيك بشرعيتها

2021/09/08 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اتهم السياسي المستقل عزت الشابندر، اليوم الأربعاء، الاطراف التي فشلت في تأجيل الإنتخابات، بافتعال الأسباب للتشكيك بالانتخابات وشرعيتها والغاء نتائجها.

وقال الشابندر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، ان "‏الأطراف التي فشلت في تأجيل الإنتخابات تُمهِّد وتُحضِّر منذ الآن لإفتعال الأسباب للتشكيك في شرعيتها والغاء نتائجها".

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