المفوضية توجه دعوة للمقدمين على موظفي اقتراع بالانتخابات

2021/09/08 | 13:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادوجهّت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأربعاء، دعوة للمقدمين على موظفي اقتراع بالانتخابات من الذين ظهرت أسماؤهم في قوائم الاحتياط.ودعت المفوضية في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه "المتقدّمين للعمل بوظيفة (موظّف اقتراع) من الذين ظهرت أسماؤهم في قوائم الاحتياط للمحافظات (بغداد/الكرخ، بغداد/الرصافة، الأنبار، نينوى) ولديهم الرغبة بالعمل في مراكز التسجيل التي تقع خارج حدود دوائرهم الانتخابية التي لم يتم تأمين الأعداد المطلوبة لها من موظّفي الاقتراع، إلى مراجعة مركز التسجيل القريب من محلّ سكناهم".وأضافت أن "مراجعة مركز التسجيل ضرورية لإبداء رغبة المتقدمين في العمل في مراكز الاقتراع الواقعة خارج حدود الدائرة الانتخابية التابعين لها".

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