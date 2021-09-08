2021/09/08 | 13:09 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 8 سبتمبر 2021 | 01:08 مساءً

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الصحة: العراق لم يخرج من دائرة الخطر..



لا ننكر وجود إصابات غير مسجلة

أكدت وزارة الصحة، الأربعاء، خروج العراق من ذروة الموجة الثالثة لكورونا، داعية المواطنين إلى التسجيل على الاستمارة الالكترونية لتنظيم سير عمل صرف اللقاح، لأن الوباء لم ينحسر بعد.

وقالت عضو الفريق الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح، إن "الوضع الوبائي في العراق مستقر، إذ خرجنا من ذروة الموجة الثالثة، لكن لم يسجل هذا الامر انحسارا للوباء".

وبينت أن "عدد الاصابات في استقرار نسبي، بالمقابل هناك زيادة في اعداد المتلقين للقاح، لكن لا ننكر وجود بعض الاشخاص المصابين غير المسجلين لدى وزارة الصحة، بسبب عدم اخذهم المسحة أو اخذها في مراكز صحية أهلية".

وأكدت أن "العراق لم يخرج من دائرة الخطر، وقد نتعرض لموجات اخرى في حال استمرار المواطنين، بعدم الالتزام والتوجه لأخذ اللقاح"، متابعة "تحصل حالات عدم التنظيم في مراكز اخذ اللقاح، لكن الحل هو التسجيل على الاستمارة الالكترونية لتنظيم سير عمل صرف اللقاح".

وشددت على "ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية اثناء الذهاب لأخذ اللقاح والالتزام بلبس الكمامة"، فيما انتقدت "تذمر بعض الناس من الانتظار ومحاولتهم أن يكونوا قبل غيرهم في أخذ اللقاح، مما يسبب زخماً قد يؤدي إلى اصابة جديدة أو انتقال عدوى".

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