مفوضية الانتخابات تدعو موظفي الاحتياط العمل خارج دوائرهم الانتخابية

2021/09/08 | 13:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مفوضية الانتخابات المتقدمين للعمل بوظيفة موظف الاقتراع العمل في خارج حدود دوائرهم الانتخابية.

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