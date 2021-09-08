حكومة طالبان المؤقتة ترد بالنار على الاحتجاجات الشعبية في هرات وكابل

2021/09/08 | 13:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يفترض ان تسعى طالبان الأربعاء إلى إقناع الأفغان الذين يتظاهرون في المدن الكبرى بنواياها الحسنة، بعد إعلان حكومة موقتة مكونة حصرا من الإسلاميين ولا تضم نساء، وهو ما يتناقض مع وعودها بالانفتاح.

واتخذت الاحتجاجات منعطفا داميا في هرات حيث قتل شخصان وأصيب ثمانية بأعيرة نارية خلال مسيرة مناهضة لطالبان بحسب طبيب محلي، وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن هذه التظاهرات غير شرعية، مطالبا وسائل الإعلام “بعدم تغطيتها.

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