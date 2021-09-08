2021/09/08 | 13:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الدفاع جمعة عناد على رأس وفد أمني، اليوم الاربعاء، الى موقع حادث استشهاد منتسبي الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "وزير الدفاع جمعة عناد، ونائب العمليات المشتركة الفريق الاول الركن عبد الامير الشمري، ومحافظ كركوك راكان سعيد الجبوري الى موقع الحادث الذي استشهد منتسبي الشرطة الاتحادية في ناحية الرشاد جنوب شرق كركوك".

واضاف المصدر، أن "الزيارة تأتي للوقوف على اسباب الحادث".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يصل الى موقع حادث استشهاد منتسبي الشرطة الاتحادية في كركوك ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يصل الى موقع حادث استشهاد منتسبي الشرطة الاتحادية في كركوك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).