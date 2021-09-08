2021/09/08 | 13:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص /المركز الخبري الوطني كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن آخر تفاصيل مشروع الحوكمة الإلكترونية الذي يهدف لتبسيط الإجراءات الحكومية، واختزال الوقت.وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، لموقع “المركز الخبري الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة مجلس الوزراء تكشف آخر تفاصيل مشروع “الحوكمة الإلكترونية” المركز الخبري الوطني.

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