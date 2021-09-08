رجال الحشد المقدس وقائمة الفتح !!

2021/09/08 | 13:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيد احمد الأعرجي يمر العراق في الأيام الحالية و القادمة والقريبة من نزاع سياسي انتخابي الحشد المقدس أسس بعد التهيئة الربانية بوجود حفيد رسول الله (ص) اية الله العظمى الإمام السيد السيستاني (حفظه الله تعالى ) بالفتوى الجهادية التي أطلقها يوم الجمعة المصادف في حزيران ٢٠١٤ .‌هه الجموع المليونية لو نلاحظ لم تخرج عبثاً […]

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